Доставку захваченной американской БРЭМ на Поклонную гору сняли на видео | 360°

Власть 30 апреля 2024, 12:17 Доставку захваченной американской БРЭМ на Поклонную гору сняли на видео Минобороны: трофейную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ доставили в Москву

Читать 360 в

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ американского производства доставили на выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники Минобороны России на Поклонной горе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, технику захватили российские военные на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.

«Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники», — уточнили в оборонном ведомстве.

Реклама

На площадке перед музеем Победы уже разместили 31 единицу трофейной техники. Среди них — немецкий танк Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты Bradley, австралийский защищенный автомобиль Bushmaster, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства и другая техника.

На выставке также можно будет увидеть противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, доны, боевые документы, карты.

Ранее военные эвакуировали первый танк Abrams американского производства из зоны СВО. Россияне также смогут посмотреть на него на экспозиции трофейного вооружения и техники в Москве.