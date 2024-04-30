Доставку захваченной американской БРЭМ на Поклонную гору сняли на видео | 360°

30 апреля 2024, 12:17
Доставку захваченной американской БРЭМ на Поклонную гору сняли на видео
Минобороны: трофейную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ доставили в Москву
Бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ американского производства доставили на выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники Минобороны России на Поклонной горе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, технику захватили российские военные на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.
«Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники», — уточнили в оборонном ведомстве.
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На площадке перед музеем Победы уже разместили 31 единицу трофейной техники. Среди них — немецкий танк Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты Bradley, австралийский защищенный автомобиль Bushmaster, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства и другая техника.
На выставке также можно будет увидеть противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, доны, боевые документы, карты.
Ранее военные эвакуировали первый танк Abrams американского производства из зоны СВО. Россияне также смогут посмотреть на него на экспозиции трофейного вооружения и техники в Москве.
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