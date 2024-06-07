Трампа обвинили в подрыве верховенства закона в США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп подорвать верховенство закона в стране. Об этом телеканалу ABC News заявил нынешний глава государства Джо Байден.

«Трамп пытается подорвать это верховенство закона в США. Суд над ним был честным, все жюри высказались по этому поводу», — сказал он.

Ранее жюри присяжных приняло решение вынести обвинительный приговор делу о фальсификации деловой документации по всем 34 пунктам обвинения. Теперь политик имеет право это решение обжаловать, однако на теряет права принять участие в выборах президента страны.

Окончательный приговор по делу огласят 11 июля, Трамп может стать первым бывшим президентом США в истории, которого осудят по уголовному делу.

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному сроку.