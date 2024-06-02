«Я с этим соглашусь». Трамп подготовился к тюрьме

Fox News: Трамп заявил о готовности к тюремному сроку

Фото: РИА «Новости»

Экс-глава Соединенных Штатов и кандидат в президенты Дональд Трамп примет любое решение суда по делу о фальсификации деловых документов. В беседе с Fox News он заявил, что готов отсидеть в тюрьме.

«Я с этим соглашусь», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вариантах приговора судьи.

Трамп допустил возможность подобного исхода. Он отметил, что суд над ним может создать напряжение в обществе. Это приведет к переломному моменту для американцев.

Судебный процесс над Трампом состоится в Нью-Йорке 11 июля, в этот день экс-президенту США вынесут приговор.

Присяжные признали Трампа виновным в подделке документов, по которым он якобы хотел скрыть выплаты за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако политик настаивает на своей невиновности и называет вердикт «позорным».

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