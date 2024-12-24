Тест по русскому станет обязательным для всех абитуриентов-иностранцев

Чернышенко: иностранцев обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы

Со следующего года иностранные студенты, которые хотят учиться в российских вузах, будут обязаны проходить тестирование на знание языка. Приказ уже подписан министром образования и науки Валерием Фалько, рассказал РИА «Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы», — сообщил зампред правительства.

Он отметил, что работа ведется в соответствии с ранее утвержденным планом, так как президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить обучение не менее 500 тысяч иностранных граждан в высших учебных заведениях страны к 2030 году.

По информации Министерства науки и высшего образования, в настоящее время в российских вузах обучаются 380 тысяч иностранных студентов. С 1 апреля 2025 года по всей стране начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка для их приема в школы.

Путин отмечал, что миграционный вопрос для России крайне острый и чувствительный, и ему следует уделять больше внимания.

Ранее депутат Государственной Думы Ярослав Нилов выступил с предложением сделать обучение детей мигрантов в школах платным. Полученные средства предлагается направлять на премирование педагогов.