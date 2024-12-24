Детей мигрантов начнут проверять на знание русского языка с апреля

Чернышенко: с 1 апреля начнется тестирование детей мигрантов на знание русского

Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для приема в школы с 1 апреля 2025 года. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования», — уточнил заместитель председателя правительства.

По словам Чернышенко, около 155 тысяч детей мигрантов ежегодно идут в российские школы.

Совет Федерации ранее одобрил закон, запрещающий зачислять не владеющих русским языком детей мигрантов в школы.

Целью инициативы стала реализация гарантий качества образования в стране, а также «гармонизация прав и обязанностей» всех участников образовательного процесса.