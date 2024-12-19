Путин назвал миграционный вопрос острым и чувствительным для России
Путин: миграционный вопрос в РФ стоит остро, нужно уделять ему больше внимания
Миграционный вопрос для России очень острый и чувствительный, ему нужно уделять больше внимания. Об этом рассказал на прямой линии президент Владимир Путин.
«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым», — отметил Путин.
Президент отметил, что необходимо развивать технологии, чтобы требовалось меньше неквалифицированных рабочих кадров. России нужно совместно с соседями работать над тем, чтобы в страну приезжали люди, знакомые с ее культурой.
Также Путин заявил, что необходимо укреплять миграционную работу в рамках МВД, возможно, создать какой-то отдельный центр, в котором будут экономический и правоохранительный компоненты.
Путин также поддержал решение Госдумы о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он отметил, что их нужно предварительно подготавливать и обучать.