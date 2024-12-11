Обучение в школе для детей мигрантов предложили сделать платным
Депутат Нилов призвал сделать обучение для детей иностранцев платным
Обучение для детей мигрантов в школах следует сделать платным, а полученные деньги направлять на премирование педагогов. Об этом 360.ru рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.
По его словам, платить за обучение могут как сами мигранты, так и работодатели, посольства и НКО.
«Деньги эти направлять на поддержку преподавателей, выплачивая им соответствующие премии за дополнительную учебную нагрузку. Вот это будет правильно и справедливо. Как у нас все выстроено в высшей школе», — подчеркнул парламентарий.
Он также прокомментировал законопроект, запрещающий не владеющим русским языком детям обучаться в школах. Инициатива ставит перед собой задачу обеспечить школьников качественным образованием, отметил депутат. Он также выразил уверенность, что проект в дальнейшем положительно скажется на безопасности в стране.
Мы должны думать о себе, и не надо питать иллюзий и представлять, что дети, которые ходят в школу, дети мигрантов все такие вежливые, прилежные, воспитанные, культурные. Посмотрите интернет, посмотрите, что происходит. Бывают классы, где иностранных детей больше, чем наших.
Ярослав Нилов
депутат Госдумы
Из-за не говорящих по-русски детей начинают хуже учиться и другие школьники, напомнил он.
«Человек, который не знает русский язык, как он может обучаться? Он будет своим присутствием, своими вопросами, своим непониманием стопорить получение нормального уровня образования наших российских детей», — сообщил депутат.
Чтобы выяснить уровень знаний у детей мигрантов, будут проводиться тесты.
«Правительство разработает специальные тесты. Все это будет бесплатно. Дети проходят собеседование, проходят тестирование», — добавил законодатель.
Он также призвал проверять, легально ли иностранцы находятся на территории России.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. По данным спикера ГД Вячеслава Володина, доля плохо знающих русский язык детей иностранцев составила 41%.