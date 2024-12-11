Обучение в школе для детей мигрантов предложили сделать платным

Обучение для детей мигрантов в школах следует сделать платным, а полученные деньги направлять на премирование педагогов. Об этом 360.ru рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, платить за обучение могут как сами мигранты, так и работодатели, посольства и НКО.

«Деньги эти направлять на поддержку преподавателей, выплачивая им соответствующие премии за дополнительную учебную нагрузку. Вот это будет правильно и справедливо. Как у нас все выстроено в высшей школе», — подчеркнул парламентарий.

Он также прокомментировал законопроект, запрещающий не владеющим русским языком детям обучаться в школах. Инициатива ставит перед собой задачу обеспечить школьников качественным образованием, отметил депутат. Он также выразил уверенность, что проект в дальнейшем положительно скажется на безопасности в стране.