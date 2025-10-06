Телепата Кашпировского госпитализировали в Москве
РЕН ТВ: Кашпировский пройдет курс лучевой терапии в московской клинике
Известного психотерапевта Анатолия Кашпировского доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Кашпировский в медучреждении пройдет курс лучевой терапии. По данным источника, у него произошло обострение тяжелого онкологического заболевания.
При этом в беседе с 360.ru директор Кашпировского Сергей опроверг эту информацию.
«Ересь просто. Давно он уже никуда и ничего. Я только от вас услышал об этом. Тьфу-тьфу, все слава Богу. Ерунда какая-то», — заявил он.
Кашпировский прославился сеансами с якобы дистанционным лечением телезрителей. Позднее сам врач признался, что считает себя обычным человеком, а также подчеркнул, что никаких экстрасенсов на самом деле не существует.
В сентябре прошлого года общественники призвали проверить Кашпировского на уклонение от уплаты налогов и мошенничество.