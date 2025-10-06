Телепата Кашпировского госпитализировали в Москве

Известного психотерапевта Анатолия Кашпировского доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Кашпировский в медучреждении пройдет курс лучевой терапии. По данным источника, у него произошло обострение тяжелого онкологического заболевания.

При этом в беседе с 360.ru директор Кашпировского Сергей опроверг эту информацию.

«Ересь просто. Давно он уже никуда и ничего. Я только от вас услышал об этом. Тьфу-тьфу, все слава Богу. Ерунда какая-то», — заявил он.

Кашпировский прославился сеансами с якобы дистанционным лечением телезрителей. Позднее сам врач признался, что считает себя обычным человеком, а также подчеркнул, что никаких экстрасенсов на самом деле не существует.

В сентябре прошлого года общественники призвали проверить Кашпировского на уклонение от уплаты налогов и мошенничество.