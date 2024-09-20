Вместо врачей идут к «чародею». Кашпировского попросили проверить на мошенничество

Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Активисты выразили беспокойство по поводу того, что на сеансы к Кашпировскому приходят пенсионеры, которые надеются таким образом решить проблемы со здоровьем.

«Вместо врачей доверяют свое здоровье чародею, который заставляет, например, приносить килограммы хлорки тех, у кого на нее аллергия. Причем такие сеансы „излечения“ Кашпировский завуалировано называет „творческими встречами“», — возмутились общественники.

Также СК просят проверить Кашпировского на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

По данным Shot, гипнотизеру помогают организовывать мероприятия 34-летний Владислав С., который имеет ИП в области театральных искусств, зарегистрированное в Казахстане, а также 55-летний совладелец компании в области исполнительских искусств Сергей Р.

Ранее стало известно, что Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около шести миллионов рублей.