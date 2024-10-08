«Не существует никакой зарядки». Кашпировский отказался считать себя экстрасенсом

Прославившийся своими сеансами в прямых эфирах с якобы дистанционным лечением телезрителей врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский отказался считать себя экстрасенсом. Об это он объявил в беседе с ведущим 360.ru Михаилом Ракитским.

Кашпировский подчеркнул, что считает себя обычным человеком.

«Я не экстрасенс. Не существует никакой зарядки. Не существует никаких экстрасенсов. Никто не может заряжать воду через экран. Методом при желании могут овладеть все», — заявил собеседник.

Кашпировский пояснил, что имеет в виду создание программирующих ситуаций, которые лежат основе его концепции дистанционного психологического воздействия на соматические заболевания.

Отвечая на вопрос о появившейся в Telegram-каналах информации, что он вступил в конфликт с современным народным целителем Сергеем Коноваловым, который продает всем желающим свои фотографии и «волшебную воду», Кашпировский ответил, что не знает про него ничего.

«Я не знаком с Коноваловым, не говорил про него ни единого слова и вообще про него ничего не знаю. Это все, что я могу сказать. Ходят слухи по домам, а беззубые старухи, а в частности, некоторые блогеры, разносят по ушам. Никакого конфликта не было», — заявил собеседник 360.ru.

Он добавил, что единственное, что ему известно о Коновалове — это то, что тот закончил медицинский институт.

О конфликте Кашпировского и Коновалова сообщил Telegram-канал Shot. По данным авторов, прославленного психотерапевта возмутило, что новоявленный целитель назвал себя последователем его метода, который Кашпировский якобы считает авторским и уникальным.

Ранее жалобу на Анатолия Кашпировского написали у частники движения «Сорок сороков». Они направили заявление в СК с требованием проверить психотерапевта на мошенничество и уклонение от уплаты налогов от доходов, которые он получает за свои сеансы.