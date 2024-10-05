Татьяна Ким показала свидетельство о смене имени

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким официально поменяла фамилию на девичью. Документ о смене имени она опубликовала в своем Telegram-канале .

В свидетельстве отметили, что в замужестве предпринимательница носила фамилию Бакальчук.

«Ким — теперь и официально», — написала основательница Wildberries.

Ранее она переименовала аккаунт в своем Telegram-канале. На это решение ее сподвигла перестрелка у офиса маркетплейса в Москве, куда вместе с нападавшими пытался проникнуть ее супруг Владислав Бакальчук. В результате жертвами нападения стали двое охранников.

Суд арестовал 13 фигурантов уголовного дела. Их обвиняют в совершении пяти преступлений, за три из которых они могут получить наказание в виде пожизненного заключения. По данным судебных документов, нападавшие в присутствии полиции осознанно пошли против общественной безопасности. По версии следствия, это указывает на отсутствие контроля за поведением и склонность к совершению преступлений.