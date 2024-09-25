Участникам нападения на офис Wildberries могут дать пожизненное
Напавшие на офис Wildberries в Москве могут получить в качестве наказания заключение в колонии вплоть до пожизненного срока. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на судебные документы.
«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указали в материалах дела.
В документах подчеркнули, что обвиняемые осознанно пошли против общественной безопасности и порядка, несмотря на присутствие сотрудников полиции. Это указывает на их «склонность к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за своим поведением».
Ранее суд Москвы арестовал 13 фигурантов дела о нападении на офисе Wildberries на 15 суток. До этого под стражу заключили 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса маркетплейса.
Нападение на головной офис Wildberries произошло 18 сентября. Жертвами стрельбы в ТЦ стали два охранника компании.