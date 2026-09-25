В Пулково возбудили дело о контрабанде 2,6 тыс. пачек сигарет

В Пулково возбудили уголовное дело о контрабанде табачных изделий в Великобританию. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

В международных почтовых отправлениях обнаружили 2,6 тыс. пачек сигарет. Посылки с нелегальным содержимым выявили при экспортном контроле сотрудники таможенного поста Аэропорт Пулково. Фигурант расфасовал сигареты в четыре картонные коробки по 65 блоков в каждой.

Эксперты оценили партию никотинсодержащей продукции в 351 тыс. рублей. Злоумышленник пересылал табачные изделия с акцизными марками Министерства финансов Республики Беларусь под видом одежды. В документах мужчина указал сведения о разных отправителях и получателях. Он отправил четыре посылки получателям в Ковентри, Дейвентри, Нортгемптон и Бирмингем.

По данным пресс-службы, о возможности заработать на пересылке табачных изделий мужчина узнал от знакомых. Он купил сигареты без маркировки. В отношении россиянина возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.