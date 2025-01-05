Святочные гадания. Девушкам рассказали о самых простых способах узнать судьбу

Святки продлятся с 6 по 19 января. Девушки получат шанс в течение двух недель узнать свою судьбу. Блогер Фируза Саиджонова рассказала Пятому каналу о популярных святочных гаданиях.

Гадание с кольцом, хлебом и монетой нужно провести в рождественскую ночь. Девушке следует сесть за стол, завязать глаза и выбрать чашку с одним из трех предметов. Хлеб, по словам блогера, сулит достаток, монета — богатство, кольцо — скорое замужество.

Воском можно гадать не только на любовь. Саиджонова отметила, что нужно четко сформулировать вопрос и вылить расплавленный в металлической чашке воск в миску с водой. Понять значение получившихся фигурок способна только сама гадающая.

Для обряда с нитками потребуются несколько человек. Нужно раздать несколько отрезков одинаковой длины и поджечь. У кого быстрее догорит, та первой выйдет замуж.

Избранника можно увидеть во сне, если расчесать волосы, проговорить «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне, расчеши меня» и положить гребень под подушку. Если зажечь свечу, подойти с ней к зеркалу и произнести «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный», жених покажется в отражении.

Кроме того, можно погадать на соленой рыбе. Для этого нужно поесть ее на ночь и со словами «Суженый мой, ряженый, приходи напоить меня» лечь в постель. Для того, чтобы приснился возлюбленный, Саиджонова посоветовала вечером ни с кем не разговаривать.

Блогер предложила один современный способ гадания — с использованием телефона. Нужно набрать любой номер, позвонить и спросить имя ответившего. Трубку возьмет тезка жениха или соперницы. Если ответит ребенок, то гадающая скоро обзаведется семьей с детьми.

Узнать будущее в более широком смысле можно из предсказаний. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен предупредил, что 2025 год принесет новые возможности, а «бразильский Нострадамус» Атос Саломе — технологический прорыв.