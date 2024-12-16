Сегодня 06:10 Гадания на Святки и Новый год. Как узнать судьбу с помощью зеркала, воска и воды 0 0 0 Фото: IMAGO/R. Rebmann / Global Look Press Интересное

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Новый год — время, окутанное волшебством и ожиданием чуда. В старину люди верили, что именно в новогоднюю ночь можно заглянуть в будущее и узнать судьбу. Для этого практиковали различные гадания. В материале 360.ru — о самых популярных магических ритуалах, как на них настроиться и загадать желание так, чтобы оно сбылось.

Старинные гадания на Новый год Наши предки верили в гадания накануне Рождества: любили проводить ритуалы, хотя Церковь осуждала такие магические действия, называя их языческими. Гадание считали опасным действом, ведь злые духи могли завладеть его участниками, утащить их души на тот свет. Во время проведения ритуала старались не смеяться, не говорить лишнего, за исключением нужных для процедуры слов, было запрещено оглядываться. Для надежности участники держали друг друга за мизинцы, а если гадавший был в одиночестве, то обязательно чертил защитный магический круг вокруг себя. После гадания нужно было правильно завершить действо: перекреститься, убежать или сказать «чур меня». Ритуал проводили после захода солнца: вечером или глубокой ночью, чаще в полнолуние. Важно было выбрать место. Обычно гадали в нежилых помещениях: банях, бараках. Еще любили мистические места, такие как кладбища, развилки дорог, заброшенные дома, чердаки, подвалы, пространства у колодцев и ворот.

Фото: Святочные гадания / РИА «Новости»

У старинных ритуалов было много атрибутов: гадали на воске, расплавленном металле, обручальных кольцах и других украшениях, по книгам, в том числе Священному писанию. В дело шла домашняя утварь: кочерга, веник, горшок, посуда, одежда или обувь. Более четкими гадания получаются на Святки — это период от Рождества Христова до Крещения Господня. Люди старались не спать в ночь на Сочельник, чтобы не упустить свое счастье. В языческие времена гаданиям в святочные дни придавали особое значение. Именно в это время потусторонние силы наиболее активны, границы между мирами приоткрыты, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Интересно Сейчас люди начинают гадать уже с 25 декабря, а заканчивают 19 января. Сейчас люди начинают гадать уже с 25 декабря, а заканчивают 19 января.

Фото: РИА «Новости»

Гадание на зеркалах Самым известным и страшным ритуалом считалось гадание на зеркалах: люди верили, что зеркала — порталы из мира живых в мир мертвых. По этой причине гадание строго запрещалось выполнять несовершеннолетним. В пустом помещении ставили два чистых зеркала друг напротив друга, перед ними зажигали свечи. Между ними садился гадавший.

Нужно сказать: суженый-ряженый, явись, покажись мне, узнать хочу я кто ты. Сергей Шмелев

Ритуал проводили строго в тишине и без дополнительных источников счета. Человек должен всматриваться в галерею отражений — именно они покажут будущее. Некоторые всматривались в зеркала, пока не прогорят свечи, и ничего не видели, а некоторым будущее показывалось очень быстро. Главное — делать это без измененного сознания. «В противном случае есть вероятность призвать некую сущность из темного мира, так как зеркала — это портал», — отметил Шмелев. Кто-то видел в отражении ситуацию, другие — человека, например жениха.

Фото: РИА «Новости»

Гадания на животных Если человек живет в поселке, где есть животные, можно погадать на них, объяснил Шмелев. «Можно было задать вопрос: сколько лет будет моему жениху? Сколько раз собака пролает, столько лет ему и будет», — уточнил специалист. Это могут быть блеяние козы, мычание коровы, каркание вороны и другие звуки животных. Гадание на воде На Новый год можно взять емкость с водой, поставить вокруг нее несколько свечей и вглядываться в силуэты на воде. Нужно обязательно спрашивать, кого хочется увидеть — чаще всего гадали на жениха. Гадание на разговоры Молодые девушки очень любили гадания по разговорам. Для этого не нужны специальные атрибуты — только острый слух. Обычно девушки выходили вечером на улицу и подходили к понравившемуся дому. Далее гадавшие слушали разговоры, которые вели в нем. Если в семье ссорились, то в будущем у человека будет трудная жизнь, а молитва — наоборот, считалась хорошим знаком.

Фото: РИА «Новости»

Обращали внимание и на слова. Если люди в доме говорили «иди», «готовься», «собирайся», то девушка могла увидеть в этом предсказание скорого замужества. Если же в разговоре упоминалось «стой», «останься», «присядь», то гадавшая могла долго оставаться в девках. Когда слышалось мужское имя, считалось, что это имя будущего суженого. Гадание на воске Эзотерик рассказал и о гадании на расплавленном воске. С зажженной свечи воск выливают в емкость с водой. «Нужно задать вопрос: например, какого телосложения будет мой мужчина? Сколько ему лет? И по отливам воска девушки могут разглядывать ответы на свои запросы», — пояснил собеседник 360.ru. Шмелев отметил, что все старинные гадания связаны с личной энергией. Если человек не готов к ритуалу, то он, скорее всего, не получит желаемый результат.

Фото: РИА «Новости»

Новогодние гадания на любовь, суженого и замужество Самыми популярными во все времена считались гадания на суженого. Можно погадать на будущего супруга с помощью маятника. «Он, как проводник, работает на личной энергии человека. Можно взять бумагу, порезать ее на части. На полушившихся карточках напишите имена и возраст потенциальных ухажеров. С помощью маятника можно получить ответы „да“ или „нет“», — рассказал Шмелев. Маятник будет крутиться по часовой стрелке, и это будет означат да, а если против — нет. Предмет может «нарисовать» условный минус, что означает отрицательный ответ на заданный вопрос. Гадания на будущее и на 2025 год Чтобы узнать свое будущее и каким будет 2025-й, в Новый год можно воспользоваться картами таро.

Фото: Freepik

«Нужно давать отчет в своих действиях. Если христианин в священные дни, например на Крещение, попытается взять в руки подобный инструмент, это будет считаться грехом. Я бы советовал выбирать безобидные методики предсказания судьбы», — предупредил Шмелев. Он рекомендовал воспользоваться игральными колодами без черных карт или таро. Кроме того, лучше обращаться к подготовленным тарологам, ведь неопытные могут истолковать предсказания неправильно. Шуточные гадания на Новый год для компании «Шуточных гаданий как таковых не бывает. Будут открыты порталы, границы между мирами истончатся, поэтому у многих появится возможность получить правдивое предсказание», — подчеркнул Шмелев. Некоторые в это время пытаются вызвать духов, что подходит для компаний. Есть доски Уиджи со знаками, чтобы общаться с ними. «Однако есть вероятность поплатиться за такие „шалости“ в будущем. Духов нельзя вызывать в священные дни. Не советую гадать в шутку», — призвал Шмелев.

Фото: Freepik

Что сделать в Новый год, чтобы сбылось загаданное желание На исполнение мечты можно отдать все силы, но так и не добиться желаемого. Куда лучше сначала узнать, суждено ли этому исполнится. Одним из самых популярных гаданий на исполнение желание — по книге.

Интересно Для этого можно взять любую книгу, желательно из художественной литературы. Гадающий должен задать вопрос, после чего открыть книгу на любой странице и прочитать первые попавшиеся на глаза строки. Это и будет ответом. Иногда называется конкретная страница и строка, которую зачитывает участник ритуала. Для этого можно взять любую книгу, желательно из художественной литературы. Гадающий должен задать вопрос, после чего открыть книгу на любой странице и прочитать первые попавшиеся на глаза строки. Это и будет ответом. Иногда называется конкретная страница и строка, которую зачитывает участник ритуала.

Помимо гаданий, важен настрой — тогда желаемое обязательно воплотится в жизнь. Обычно желание загадывают на Новый год: Под бой курантов. Нужно сконцентрироваться на желании и представить, что оно уже исполнилось;

Желание можно написать на листочке, сжечь его над бокалом шампанского и выпить вместе с пеплом. Считается, что если все успеть до начала гимна, желание сбудется. Некоторые верят, что доброе дело или помощь другому человеку поможет в исполнении мечты. Это привлечет удачу и благосклонность вселенной к вашему желанию.

Фото: Unsplash

Как настроиться на гадание Предки считали, что в гаданиях им помогает нечистая сила и духи, поэтому перед магическим ритуалом распускали волосы, снимали крест и не крестились, отворачивали лики икон к стене. Вот еще несколько советов, как правильно настроиться на гадание: Подготовьте место: выключите свет, зажгите свечи, благовония. Это поможет вам расслабиться и сосредоточиться.

Постарайтесь избавиться от лишних мыслей и тревог, сосредоточьтесь на вопросе или желании.

Верьте в процесс. Помните, что гадание — не просто развлечение, а возможность заглянуть в будущее.

Не стоит волноваться или бояться.

Не воспринимайте результаты всерьез. Менги и шаман небесного происхождения Клавдия Болонина в разговоре с 360.ru уточнила, что часто люди вместо самостоятельного гадания обращаются к специалистам — из-за недостатка опыта. «Теоретически любой человек может гадать, есть всевозможные оракулы (предсказатели будущего — прим. ред.) Другое дело, что результат этого эксперимента непредсказуем. Сам процесс несложный: желающий может купить карты, оракулы (приспособления, с помощью которых люди якобы могут вступать в связь с духами — прим. ред.), сделать все по инструкции. Но в неопытных руках это может не сработать», — подчеркнула эксперт. Обычный человек может просто неправильно истолковать то, что он увидел, подытожила Болонина.