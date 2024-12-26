Год деревянной змеи. Буддийский монах, рассказал, что ждет россиян в 2025-м

Буддийские астрологи связывают наступающий год деревянной змеи с энергией изменений и созидания. Несмотря на благоприятные тенденции, добиться успеха будет проще, если действовать осмысленно, объяснил в беседе с РИА «Новости» глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен.

Согласно буддийской традиции, новый астрологический год открывает появление «хозяина года», которого олицетворяют животные — те же, что и в китайском календаре. Они, как верят буддисты, символизируют божеств, управляющих всем годом и оказывающих влияние на природу, людей и события.

В 2025 году таким символом станет змея, а элементом — дерево.

Геше Йонтен отметил, что сочетание дерева и огня, связанного со змеей, создаст гармоничную основу для изменений. Дерево символизирует гибкость, мягкость и созидание, что способствует росту.

Энергия года деревянной змеи несет не только возможности, но и некоторое сопротивление, предупредил геше. Для достижения целей потребуется осознанный подход и продуманная стратегия.

«Для каждого человека влияние года будет индивидуальным, связанное с его датой рождения. Но ключ к счастью остается универсальным — жить нравственно, творить добро и избегать плохих поступков», — заключил буддийский монах.

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