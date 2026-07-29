В ЛНР ВСУ убили дроном американского производства монаха

Монах погиб во время атаки дрона Hornet американского производства на машину священнослужителей в ЛНР. Как сообщили в пресс-службе РПЦ, ранения получил и священник, который ехал в том же авто.

По машине украинские боевики ударили 28 июля. Их жертвой стал доброволец — насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов).

Монах Рафаил нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области.

Ранения получил настоятель того же храма — помощник командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей иеромонах Иларион (Качур).

«У иеромонаха Илариона — осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение. Дрон американского производства атаковал „Ниву“, в которой ехали священнослужители», — рассказали в РПЦ.

Месяц назад российские военные заявляли о нахождении способа борьбы с Hornet.