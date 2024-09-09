Сегодня 18:12 Служебный роман? Что известно о союзе Константина Малофеева и Марии Львовой-Беловой 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

Православие

Семья

Свадьбы

Брак

Патриарх Кирилл

Григорий Лепс

Основатель телеканала «Царьград», миллиардер Константин Малофеев связал себя узами брака с 39-летним детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Свадьба состоялась в минувшие выходные — 8 сентября. Что известно об их личной жизни до встречи, стремительном романе и самом торжестве, выяснил 360.ru.

Личная жизнь Константина Малофеева Константин Малофеев родился 3 июля 1974 года в подмосковном городе Пущино в семье интеллигентов. Мать работала программистом, отец — астрофизиком. Малофеев окончил школу с серебряной медалью, в 1991 году поступил на юридический факультет МГУ. Будучи студентом, погрузился в православие. Карьеру начал в банковской сфере — в области инвестиций. В 90-х Малофеев познакомился с будущей первой женой — адвокатом компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Ириной Вильтер. В семье родились трое детей: в 1995 году — сын Кирилл, позднее — дочери Наталья и Татьяна.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спустя более чем 20 лет совместной жизни, в 2023-м, супруги развелись. Они не говорили о причине разрыва, но примерно через полгода Малофеева увидели с Львовой-Беловой. Поговаривали, что развод состоялся именно из-за нее.

Личная жизнь Марии Львовой-Беловой Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Отец работал преподавателем в училище, позднее — в филармонии, руководил Краснодарским музыкальным театром. О матери ничего неизвестно. Мария старшая из четырех детей в семье. Есть сестра Софья, братья Павел и Федор После школы девушка поступила в училище культуры и искусств, где на тот момент работал ее отец. Получила специальность дирижера эстрадного оркестра. Еще в 16 лет преподавала игру на гитаре в музыкальной школе, позднее стала педагогом в Пензенском училище. Кроме того, Львова-Белова окончила Самарскую государственную академию культуры и искусств, а в 2020 году поступила в Пензенский государственный технический университет на менеджмент.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2008 году стала соучредителем организации «Благовест», которая помогает больным и осиротевшим детям. В 2014–2019 годах Львова-Белова была членом Общественной палаты Пензенской области, в 2017–2019-х — Общественной палаты России. В 2018-м Владимир Путин назначил ее доверенным лицом от Пензенской области на президентских выборах. Должность уполномоченного по правам ребенка России Львова-Белова заняла в октябре 2021 года. С началом СВО занималась устройством детей-сирот с Донбасса. Украина неоднократно обвиняла ее в незаконной депортации несовершеннолетних. В итоге в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, заявив, что она несет ответственность за «военное преступление». Из-за «руководства усилиями по депортации тысяч украинских детей в Россию» омбудсмен попала в санкционные списки США, Великобритании, Австралии, Евросоюза, Канады и Швейцарии.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Львова-Белова вышла замуж в 19 лет, тогда избранником стал программист Павел Когельман. Пара познакомилась в церкви: Мария пела на клиросе, а Павел пришел на пасхальную службу — тогда он увидел ее впервые и влюбился. Но молодой человек подошел к будущей жене только спустя год. Позднее Когельман сам стал священнослужителем. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2003-м, спустя два года Мария родила первенца. Всего у семьи девять детей: пятеро родных и четверо приемных. В 2022 году детский омбудсмен сообщила, что усыновила еще одного ребенка, 15-летнего подростка из Мариуполя Филиппа Головню. Кроме того, под ее опекой — 13 детей с ментальными проблемами и инвалидностью.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Global Look Press

Развод с Когельманом состоялся примерно летом 2024 года. О разладе никто не подозревал, пока не пошли слухи о сближении Львовой-Беловой с 50-летним Малофеевым.

Когда Константин Малофеев и Мария Львова-Белова стали встречаться Роман Малофеева и Львовой-Беловой, предположительно, завязался совсем недавно, в 2024 году. Основатель «Царьграда» и детский омбудсмен с 2023-го сотрудничали по работе, и видимо, это переросло во что-то большее. На тот момент, по слухам, оба были в браке (еще в январе 2024-го Львова-Белова с мужем-священником рассказывала о традиционных ценностях).

Олигарх и омбудсмен вместе ездили в рабочие поездки и участвовали в мероприятиях. Летом присоединились к Царскому крестному ходу в Екатеринбурге. Пара шла за руку сразу за митрополитом Евгением — их можно увидеть с 01:57 на видео телеканала «Союз» (ниже).

Датой свадьбы выбрали 8 сентября. Скорее всего, неслучайно: в этот день Православная церковь чествует святых Адриана и Наталию, которые покровительствуют верным супругам. Бывший муж Марии Когельман поздравил подписчиков в соцсетях с праздником. Свадьбу никак не прокомментировал. По слухам, роман Малофеева и Львовой-Беловой стал причиной их ссоры с патриархом Кириллом, который остался недоволен «двойной» жизнью православных верующих.

Как прошла свадьба Малофеева и Львовой-Беловой 8 сентября Торжество организовали на вилле в подмосковном поселке Довиль в Одинцове. На празднование пригласили свыше 100 человек. Среди гостей были подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, бывший ведущий «Соловьев Live» Гия Саралидзе, заместитель исполнительного директора благотворительного проекта Львовой-Беловой «Квартала Луи» Ирина Смирнова.

На свадьбе выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Леонид Агутин. Известно, что пара запретила Билану исполнять песни «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной хулиган». По подсчетам 360.ru, если пригласили 100 гостей, а на столах было спиртное не только от ресторана, празднование обошлось как минимум в 2 300 000 рублей (1 200 000 за аренду, 1 000 000 на еду, 100 000 пробковый сбор).

Говорят, молодожены не хотели тайной свадьбы, поэтому разрешили и даже приветствовали видео- и фотосъемку. Согласно другим источникам, об их планах знал небольшой круг знакомых пары, которых попросили не делиться фото и видео с новобрачными, хотя снимки с мероприятия публиковать разрешили. На попавших в Сеть кадрах видны украшенные живыми белыми цветами — розами, лилиями и орхидеями ,— арки на веранде с видом на озеро и банкетный зал на 200 персон с аквариумами и рыбками на столах. Вилла «Ротонда» представляет собой двухэтажное здание с колоннами, окруженное живописным парком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Львову-Белову со свадьбой и пожелал ей счастья. А вот рэпер Аким Апачев осудил торжество и выбор артистов: он отметил, что Дима Билан «известен тем, что заходит не в те двери». Кроме того, на мероприятии выступил Леонид Агутин, «который стоит на антивоенных позициях с начала СВО». «Мероприятие обошлось в несколько десятков миллионов. И, если мы набрасываем за „голые вечеринки“, то и здесь не можем пройти мимо», — констатировал Апачев.