«Пусть не голая, но такое же излишество». Апачев осудил вечеринку на свадьбе Малофеева
Аким Апачев: вечеринка на свадьбе Малофеева — излишество на фоне войны
Рэпер Аким Апачев осудил дорогостоящее празднование свадьбы основателя телеканала «Царьград» миллиардера Константина Малофеева и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Мнением по поводу произошедшего музыкант и бывший военкор поделился в своем Telegram-канале.
«Говорят, что один православный олигарх помпезно отметил свою свадьбу. Несмотря на то, что этот настоящий русский человек выступает за традиционные ценности, на мероприятии выступил Дима Билан, известный тем, что периодически заходит не в те двери», — заметил Апачев.
Рэпер также обратил внимание на данные о том, что на свадебной вечеринке пел и Леонид Агутин, который, по словам Апачева, с начала спецоперации «стоит на антивоенных позициях».
Вместе с тем, подчеркнул экс-военкор, дело тут даже не в том, кто выступал на свадьбе у Малофеева и Львовой-Беловой, а скорее, в сумме, которую потратили на праздник.
«Дело в том, что мероприятие обошлось в несколько десятков миллионов. И, если мы набрасываем за „голые“ вечеринки, то и здесь не можем пройти мимо. Эта вечеринка пусть не голая, но такое же излишество на фоне войны», — выразил уверенность рэпер.
А здесь вот так вот все — дорого-богато. Я в растерянности. Я даже не знаю, что тут можно сказать!
Аким Апачев
Ранее о том, что на свадьбе у Малофеева и Львовой-Беловой выступали популярные певцы, сообщил Telegram-канал Baza. Причем, по словам его источника, Диме Билану запретили исполнять композиции «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной хулиган».
Сама вечеринка, по информации Baza, стоило несколько десятков миллионов рублей, а около половины из этих денег ушло на гонорары артистам, развлекавшим более 100 гостей.