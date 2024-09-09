«Пусть не голая, но такое же излишество». Апачев осудил вечеринку на свадьбе Малофеева

«Говорят, что один православный олигарх помпезно отметил свою свадьбу. Несмотря на то, что этот настоящий русский человек выступает за традиционные ценности, на мероприятии выступил Дима Билан, известный тем, что периодически заходит не в те двери», — заметил Апачев.

Рэпер также обратил внимание на данные о том, что на свадебной вечеринке пел и Леонид Агутин, который, по словам Апачева, с начала спецоперации «стоит на антивоенных позициях».

Вместе с тем, подчеркнул экс-военкор, дело тут даже не в том, кто выступал на свадьбе у Малофеева и Львовой-Беловой, а скорее, в сумме, которую потратили на праздник.

«Дело в том, что мероприятие обошлось в несколько десятков миллионов. И, если мы набрасываем за „голые“ вечеринки, то и здесь не можем пройти мимо. Эта вечеринка пусть не голая, но такое же излишество на фоне войны», — выразил уверенность рэпер.