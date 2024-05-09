Суд не стал допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова | 360°

Общество 09 мая 2024, 03:13 Суд не стал допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова Адвокат Мусаев: суд хотел допросить сожительницу замминистра Иванова РИА «Новости»

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Мосгорсуд решил не проводить допрос телеведущей Марии Китаевой по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала определить замминистра Тимура Иванова для пребывания под домашним арестом. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Мурад Мусаев.

«Ведут общее хозяйство с Марией Китаевой, живут одной семьей. <…> У них дочь 2024 года рождения, суд не стал допрашивать Марию, поверил нам на слово», — сказал он.

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Адвокат добавил, что в качестве места для домашнего ареста защита предлагала дом на Рублевке. По делу замминистра обороны России арестовали имущества множества людей, в том числе его родителей. Также у Иванова аресту подлежали все счета.

Тимур Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему заподозрили во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчину отправили в СИЗО до 23 июня.