Суд не стал допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова | 360°

09 мая 2024, 03:13
Суд не стал допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова
Адвокат Мусаев: суд хотел допросить сожительницу замминистра Иванова
Мосгорсуд решил не проводить допрос телеведущей Марии Китаевой по условиям проживания в доме на Рублевке, куда защита предлагала определить замминистра Тимура Иванова для пребывания под домашним арестом. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Мурад Мусаев.
«Ведут общее хозяйство с Марией Китаевой, живут одной семьей. <…> У них дочь 2024 года рождения, суд не стал допрашивать Марию, поверил нам на слово», — сказал он.
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Адвокат добавил, что в качестве места для домашнего ареста защита предлагала дом на Рублевке. По делу замминистра обороны России арестовали имущества множества людей, в том числе его родителей. Также у Иванова аресту подлежали все счета.
Тимур Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему заподозрили во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчину отправили в СИЗО до 23 июня.
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