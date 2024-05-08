Криминал 08 мая 2024, 18:38 В рамках дела Тимура Иванова арестовали имущество множества людей — адвокат Адвокат Мусаев: по делу Иванова арестовали имущество множества людей

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По делу замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали имущества множества людей, заявил РИА «Новости» адвокат Мурад Мусаев. По словам юриста, арест наложили и на суммы на счетах родителей его подзащитного.

«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе», — подчеркнул Мусаев.

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По его словам, сейчас этим вопросом занимаются, но пока никакого решения на руках нет.

Тимур Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд отправил мужчину в СИЗО до 23 июня.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятку через оказание услуг имущественного характера при подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Адвокат Денис Балуев в конце апреля сообщал об аресте всех счетов Иванова. Таким образом, пояснил он, удовлетворили ходатайство следователя, полагающего, что имущество было получено преступным путем.