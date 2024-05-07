Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России в Кремле | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 11:30 Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России в Кремле Американский актер Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента РФ Путина

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На церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремль прибыл американский актер Стивен Сигал. Кадры с артистом появились в распоряжении 360.ru.

В 2018 году Сигал получил должность специального представителя МИД по гуманитарным связям России и США. Он поделился с журналистами ожиданиями, что сегодняшняя церемония пройдет великолепно.

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«Я думаю, с президентом Путиным Россию ждет лучшее будущее», — заявил актер.

Торжественная церемония состоится во вторник, 7 мая. Планируется, что она начнется в полдень. Известно, что Путин прибудет в Кремль на свою пятую инаугурацию на совершенно новом лимузине Aurus Senat.

Процедура присяги спровоцировала раскол в Евросоюзе. Многие страны разошлись во мнениях, стоит ли отправлять в Кремль своих представителей. Например, Франция, Венгрия и Словакия собирались послать людей, а Германия сочла участие в мероприятии неуместным.