«Действительно ушла эпоха». Масляков 60 лет дарил положительные эмоции целой державе

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков был выдающимся человеком, который подарил людям столько эмоций и радости, что хватит не на одну жизнь. Он радовал зрителей целых 60 лет, напомнил в беседе с 360.ru актер Дмитрий Нагиев.

Он попросил не называть новость о смерти Маслякова трагичной — все люди рано или поздно уходят.

«Человек уходит тогда, когда он принимает решение уйти, когда он сделал здесь все, что он должен был сделать. Когда мы говорим, „а не зря ли я приходил на эту землю“, про Маслякова в полной мере можно сказать, что человек приходил не зря. Он подарил столько эмоций, столько радости, столько судеб людям, что хватит не на одну жизнь», — подчеркнул Нагиев.

Когда умирают выдающиеся актеры, люди говорят, что ушла целая эпоха.

«Говорим, что ушла эпоха, все-таки беря немного в кавычки эти слова. С уходом Маслякова, пожалуй, впервые кавычки раскрываются. Действительно, ушла эпоха. Это человек, который 60 лет, не шесть, не год, 60 лет рулил, радовал, дарил переживания и положительные эмоции целой державе», — напомнил актер.

Он не стал называть смерть ведущего личной утратой.

«Я пытаюсь в себе побороть эту скорбь, поскольку она совершенно не созидательна. <…> Я со светлыми чувствами провожаю этого выдающегося человека», — заключил актер.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября. Он вел КВН с 1964 и стал символом сатиры как в России, так и за рубежом.