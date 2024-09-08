КВН и лично Александр Масляков оказали гигантское влияние на современную российскую культуру. Об этом в беседе с 360.ru заявил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который в 1987–1988 годах играл за команду КВН МГУ.

«Нельзя не признать, что эта программа и лично Александр Масляков оказали гигантское влияние на современную российскую культуру», — отметил Кортнев.

«В кино снимаются выходцы из КВН, на телевидении правят бал выходцы из КВН. <…> Светлая память этому человеку, он оказал огромное влияние на просто нашу сегодняшнюю жизнь», — сказал Кортнев.

Актер Дмитрий Нагиев отметил, Масляков был выдающимся человеком, который подарил людям столько эмоций и радости, что хватит не на одну жизнь. Он радовал зрителей целых 60 лет, напомнил артист.