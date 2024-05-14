«Готов был подставить плечо». Рябцева рассказала о дружбе с Кононенко | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 22:35 «Готов был подставить плечо». Рябцева рассказала о дружбе с Кононенко Рябцева назвала Кононенко талантливым и невообразимо принципиальным человеком РИА «Новости»

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Журналист Максим Кононенко оставался верен своим принципам и, находясь в «медийной тусовке», продолжал быть человеком. Об этом 360.ru рассказала его коллега Олеся Рябцева.

«Мы сильно сблизились с ним за последние несколько лет, сотрудничали, [у нас] были общие знакомые, стали намного больше общаться. <…> Очень жаль, что он ушел…», — подчеркнула собеседник 360.ru.

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По ее словам, он был очень талантливым и хорошим человеком, «невообразимо принципиальным». Кононенко по-настоящему открывался и на него всегда можно было положиться, отметила журналистка.

«Он был со мной больше десяти лет в разные моменты жизни, готов был подставить плечо, всегда выручал и помогал», — резюмировала Рябцева.

Кононенко скончался в Научно-клиническом центр в Троицке от внутреннего кровотечения.