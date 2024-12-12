Депутат Бессараб напомнила о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин впервые с 2016 года поручил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT .

По ее словам, реализация соответствующих мер начнется с 1 января 2024 года. Получателям страховой пенсии проиндексируют выплаты на 7,3%, пояснила парламентарий. Данную информацию подтвердил и Социальный фонд.

«Многие уже в декабре получат повышенную пенсию за январь», — заявила депутат.

Бессараб также подчеркнула, что в данный момент в России насчитается почти семь миллионов трудоустроенных пенсионеров.