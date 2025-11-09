Стало известно количество пенсионеров в России

Число пенсионеров в России к октябрю составило более 40,6 миллиона человек

По состоянию на 1 октября 2025 года количество пенсионеров в России составило более 40,6 миллиона человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Точная численность пенсионеров на учете в системе ведомства составила 40,662 миллиона человек. Из них неработающих 33,308 миллиона, работающих — 7,354 миллиона.

Россиянам назвали условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей. Для этого необходимо проработать не менее 15 лет и зарабатывать от 230 тысяч рублей в месяц. За один календарный год можно заработать максимум 10 баллов, но такое значение возможно получить, если годовой доход составляет от 2,759 миллиона рублей и выше.

Пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. В Социальном фонде уточняли, что на страховые пенсии направят около 11,9 триллионов рублей.