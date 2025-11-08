Россиянам перечислили условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Солодовникова: для пенсии в 50 тысяч рублей нужен стаж от 15 лет

Россияне смогут выйти на пенсию с ежемесячной выплатой в размере 50 тысяч рублей, если будут иметь не менее 15 лет страхового стажа и зарабатывать от 230 тысяч. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

По ее словам, обязательно соблюсти несколько условий.

«Достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин; иметь страховой стаж не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (уход за ребенком до полутора лет, служба в армии и так далее) и накопить не менее 280 пенсионных баллов», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что за один год можно заработать 10 баллов, но такое максимальное значение можно получить, если годовой доход составляет 2,759 миллиона рублей и выше.

Ранее экономист Игорь Балынин предупредил, что россиянам, получающим пенсии до 11 числа, в декабре начислят сразу две выплаты из-за новогодних праздников. Вторая будет за январь.