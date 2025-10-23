Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2026 году

Глава Соцфонда Чирков: пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тыс рублей

Средний размер пенсий по старости в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.

По его словам, по сравнению с 2025 годом рост составит 1,9 тысячи рублей. В общей сложности в следующем году повышение страховой пенсии коснется выплат свыше 38 миллионов человек.

«Индексация фиксированной выплаты и страховых пенсий в следующем году будет осуществляться с 1 января 2026 года в том же порядке, как и в нынешнем году. Она составит 7,6%, что выше уровня инфляции в 6,8%», — заявил Чирков.

Глава Соцфонда уточнил, что на страховые пенсии направят около 11,9 триллионов.

Ранее россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре в связи с Днем народного единства. Чтобы они получили деньги до праздников, социальные выплаты поступят уже 1 ноября.