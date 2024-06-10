Стал более прикладным. Организаторы подвели итоги ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2024 году прошел с участием рекордного количества гостей. Его престиж продолжил расти. Форум стал более прикладным и динамичным: по результатам обсуждений запускаются новые проекты, причем решения стали приниматься оперативнее.

В мероприятиях приняли участие 21 800 человек из 139 стран. Это еще раз подтвердило, что речь о «международной изоляции» России не идет. Гости обсудили международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции. События ПМЭФ освещали более 4,2 тысячи журналистов.

По итогам форума удалось подписать 1073 соглашения на общую сумму шесть триллионов 492 миллиарда рублей. По сумме, на которую их заключили, лидировал Санкт-Петербург (69 соглашений на один триллион 227 миллиардов рублей), наибольшее количество договоров касалось сферы социально-экономического развития регионов (251).

Ключевым событием форума стало пленарное заседание, где выступил президент Владимир Путин. Он обозначил структурные изменения, которые будет поддерживать правительство, рассказал о достижениях российской экономики и проблемах в стране и мире.

В рамках деловой программы состоялось более 380 мероприятий, на которых выступили более тысячи человек. Выросло количество социальных площадок и проектов на форуме («Территория инноваций», «Здоровое общество», «ВиноГрад» и другие). Почти 50 субъектов России представили свои достижения на выставке SPIEF Investment & Business Expo.

В программу фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны» включили более 40 мероприятий, в спортпрограмму — свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта. В турнирах под эгидой форума поучаствовали спортсмены из 10 стран.

По итогам ПМЭФ выпустили 115 аналитических резюме, многие из которых подготовили с использованием искусственного интеллекта.