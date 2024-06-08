Сегодня 19:44 Главные сделки и яркие моменты. Каким войдет в историю ПМЭФ-2024 Объем сделок на ПМЭФ-2024 превысил 6 трлн рублей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Петербургский международный экономический форум завершился. В этом году его посетили более 21 тысячи представителей из 139 стран. Участники встреч заключили свыше 980 соглашений на общую сумму 6,4 триллиона рублей. Итоги прошедшего мероприятия и самые интересные события и заявления — в материале 360.ru.

Самые яркие стенды ПМЭФ-2024

Гостей стенда Московской области встретил четырехметровый трансформер, собранный из внедорожников, которые начнут производить на заводе региона.

Фото: Телеканал «360»

Повышенное внимание гостей привлек человекоподобный робот Женя. Журналист Ксения Собчак даже попыталась взять интервью у андроида.

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Женя общался с гостями ПМЭФ при помощи модели искусственного интеллекта Yandex GPT. Всем желающим он рассказывал о достижениях региона в области ЖКХ, инвестиций и туризма. При этом практически не терялся и поддерживал диалог с собеседниками на любую тему.

Республика Башкортостан оформила свой стенд в виде медовых сот, поставив перед ним огромную футуристическую пчелу. Представители региона объяснили, что мед — это достояние республики, а пчела — символ инновационности и развития региона.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Республика также представила публике разработанную киберфизическую платформу «Берлога». Она предназначена для обучения школьников современным технологиям через мобильные игры.

Фото: пресс-служба главы Башкортостана

«Берлогу» интегрировали с еще одной цифровой платформой — «Талант», созданной Кружковым движением, которое проводит для учеников курсы по инженерному мастерству и робототехнике. Такая интеграция позволяет создавать виртуальные копии роботов, машин и коптеров — школьники собирают их на занятиях.

Фото: Альфа-банк / Telegram

Самым крупным объектом на ПМЭФ стали восьмиметровые красные драконы на стенде Альфа-банка. Отсылку к Китаю пресс-служба организации объяснила получением премии Digital Banking Innovation Award в номинации «Самый технологичный банк» от Гонконгской ассоциации частных инвестиций.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» посвятила свой стенд природе Арктики. Для гостей организовали виртуальное путешествие, где можно наблюдать за дикими животными, узнать, какой мох на ощупь, и попробовать северные ягоды на вкус.

Фото: Пресс-служба группы «Уралхим» / Telegram

Более 200 тысяч живых цветов использовали на стенде компании «УралХим». В пресс-службе компании рассказали, что над созданием коллажа из бутонов трудились 150 флористов. В центре композиции разместили дерево из натуральной коры высотой в 15 метров.

Самые популярные сессии ПМЭФ-2024

В программу ПМЭФ включили более 150 сессий с участием 1000 модераторов и спикеров. Самые главные выступления прошли во второй и третий дни форума. Серию дискуссий открыло обсуждение развития и новых перспектив российской экономики, где своим видением поделились министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель главы администрации президента Антон Орешкин, а также министр экономического развития Максим Решетников. Экспортеры нефти и газа обсудили глобальный спрос и планы производителей в рамках мировой инфраструктуры, когда цены на сырьевые товары прошли свой пик.

Также в рамках ПМЭФ прошла сессия, посвященная ситуации на рынке труда. Сложившийся дефицит кадров потребовал нового решения для сохранения перспективного развития российской экономики. Участники поговорили о методах подготовки новых работников в условиях технологических изменений.

Фото: официальный паблик ПМЭФ / «ВКонтакте»

Главной сессией международной повестки форума стал бизнес-диалог «Россия — Китай». В ходе встречи министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем подвели предварительные итоги сотрудничества двух стран. А также обсудили перспективы развития в сферах сельского хозяйства, туризма, науки и культуры и увеличение взаимного экспорта через Северный морской путь. Отдельно Чекунков пригласил китайские компании открыть свои производства в промышленных кластерах России, пообещав им всестороннюю поддержку в развитии бизнеса, и гарантировал большие рынки сбыта.

Главные соглашения ПМЭФ-2024

Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала три новых соглашения с китайскими компаниями, рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Адиль Ганцов. Он подчеркнул, что фирмы из КНР уже давно сотрудничают с регионом и реализуют успешные проекты. Ганцов заметил, что интерес со стороны Китая к Московской области продолжает расти. Новые инвесторы, с которыми заключили контракты, занимаются контейнерным производством, комплектующими для банкоматов и робототехникой. «Роботизация у всех на слуху, создается в том числе и новый нацпроект в этой отрасли, а мы идем в ногу со временем», — сказал замминистра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подписании первого в России трехстороннего проекта с Китаем и Казахстаном. Речь идет о транспортно-логистическом хабе в Наро-Фоминском округе, который войдет в состав ТЛЦ «Селятино».

Фото: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

К складу товаров общей площадью в 65 тысяч квадратных метров казахстанская компания проведет три тысячи километров железнодорожных путей. Весь проходящий экспорт и импорт отследят через специальную цифровую экосистему на маршруте через Китай, Казахстан и Россию.

Воробьев добавил, что Московская область заключила на ПМЭФ свыше 30 соглашений на сумму порядка 160 миллиардов рублей. Новыми партнерами региона стали фирмы не только из Китая, но также из Белоруссии, Индии и Узбекистана. Другими важными контрактами с зарубежными партнерами стало соглашение компании Wildberries с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о новом логистическом центре. Он поможет российскому маркетплейсу выйти на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока.

«Газпром» подписал с Казахстаном контракты о транзите сырья в Узбекистан и Киргизию. Срок документа составит 15 лет.

Предприятие «Атомэнергопром» получит кредит в 50 миллиардов рублей от ВТБ для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций. Российский фонд прямых инвестиций договорился с властями Москвы об инвестициях в производство электромобиля «Атом», который начнут собирать на бывшем заводе «Москвич».

Самые яркие моменты ПМЭФ-2024

О том, что за электромобилями будущее, осознали все. Российская компания «АвтоВАЗ» представила в рамках ПМЭФ концепт E-Niva на базе Niva Travel. Машину оснастили двумя батареями, которые заряжаются от обычной розетки за 12 часов и обеспечивает пробег до 175 километров в час. Аккумуляторы разместили в багажнике под задним рядом сидений.

Фото: РИА «Новости»

Но самой яркой новинкой отечественного автопроизводителя стала новая бюджетная модель Lada Iskra. Гостям форума представили только седан. Но в пресс-службе компании подчеркнули, что в новый ряд также войдут модели универсал и универсал Cross. «Прямо сейчас ведется подготовка производства, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года», — заявили в пресс-службе.

Самыми необычными гостями ПМЭФ стала делегация правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Министр социальных дел ближневосточной страны Аль Хаимула Ханнан Омари заявил, что приехал с экономическими целями. «Мы хотим расширить двусторонние отношения с Россией и другими европейскими и азиатскими странами», — отметил он в беседе с журналистами.

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По данным РБК, соглашение об обмене товарами народного потребления и организации взаимных бизнес-миссий заключилили Торгово-промышленная палата Республики Дагестан и Торгово-инвестиционная палата Афганистана. Руководитель российской организации Бадрутин Магомедов отметил, что это первое глобальное соглашение с новым правительством ближневосточного государства. Еще одним ярким моментом, который впечатлил многих гостей форума, стало поведение высокопоставленных чиновников из Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау. Прямо в ходе встречи делегаты бросились навстречу друг другу и начали обниматься. Как сообщил сайт kp.ru, удивленным гостям форума мужчины объяснили, что во время учебы в СССР жили в одном общежитии, но после получения дипломов не виделись 30 лет.

После окончания Петербургского международного экономического форума все стенды начали демонтировать. Пресс-служба фонда «Росконгресс» опубликовала видео из здания «Экспофорума».

«Немного грустно, но ПМЭФ-2024 завершился. Однако уже через год увидимся на том же месте. Будет, как всегда, масштабно и ярко. Оставайтесь с нами!» — призвали организаторы. *Движение «Талибан» признано в России террористической организацией