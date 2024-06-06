Они и мы. О чем Путин говорил с иностранными журналистами на ПМЭФ

Примерно три часа продлился разговор Владимира Путина с руководителями международных информагентств — об извечном «они» и «мы» в новом, многополярном мире. Как президент попытался раскрыть российский взгляд на мир — и услышат ли его за рубежом? 360.ru проанализировал главные темы беседы.

Об Украине и СВО

Гости из 16 ведущих мировых информационных агентств уделили немало внимания украинскому вопросу. Оно и понятно: тема Украины остается горячей для мировой общественности, вопрос лишь в том, насколько ответственно СМИ разных государств подходят к ее освещению. Например, руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presse-Agentur Мартин Романчик сразу решил начать разговор по поводу Украины и ее поддержки Западом с провокации, задав вопрос, не угрожала ли Россия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за решение поставлять Киеву вооружения. Путину пришлось напомнить, что угрозы — это моветон.

Фото: РИА «Новости»

Затем российский лидер вынужден был снова напомнить о хронологии событий на Украине — специально для тех зарубежных СМИ, которые склонны выставлять Россию агрессором, игнорируя трагедию, развернувшуюся еще в 2014 году. «Мы способствовали подписанию Минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать?» — задал риторический вопрос Путин. Кроме того, он напомнил о своем разговоре с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, которая объясняла решение НАТО действовать вооруженным путем в Косове из-за восьмилетнего кровопролития, которое надо было остановить.

А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе, — это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать этого. Владимир Путин

Французский журналист, главный редактор европейской информации агентства France-Press Карим Тальби поинтересовался, почему Москва не делится данными о потерях армии. В ответ Путин заявил, что соотношение российских потерь к украинским составляет примерно один к пяти. Он также прокомментировал драконовские меры украинской военщины, которая пытается хотя бы выйти в ноль по живой силе. По его словам, американские власти продавливают поэтапное снижение возраста призыва для украинцев — с 25 до 23 лет, потом до 20 лет, а затем — и с 18. Путин подчеркнул, что уже сейчас на Украине требуют постановки на учет 17-летних.

Думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. <…> До начала следующего года как минимум его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут «до свидания» и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю. Владимир Путин

Президент добавил, что легитимность Владимира Зеленского как лидера страны крайне сомнительна, свидетельством чему стали украинская Конституция и Уголовный кодекс. «Есть статья 109 Уголовного кодекса, по-моему, Украины, где написано, что это называется захватом власти. С кем подписывать договор? Тем не менее все можно решить, обо всем можно договориться. Если полнота власти переходит к спикеру парламента… Было бы желание подписывать договор, с кем — найдем, это другой вопрос», — уверен Путин.

Фото: Пресс-служба Кремля

Заместитель главного редактора итальянского агентства ANSA Стефано Полли попросил прокомментировать решение позволить Украине бить по российской территории западным оружием, а также направить туда военных инструкторов. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», — пообещал Путин.

Фото: Пресс-служба Кремля

Американскому журналисту, главному редактору службы новостей по Европе и Африке американского информационного агентства Associated Press Джеймсу Джордану Путин заявил, что без военной накачки Украины странами Запада (в первую очередь — Штатами) весь конфликт завершился бы спустя несколько месяцев.

Первое, что мы сделали, — это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территориях юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свои жизни и жизни своих детей. И это, на мой взгляд, основное. Владимир Путин