Они и мы. О чем Путин говорил с иностранными журналистами на ПМЭФ
Примерно три часа продлился разговор Владимира Путина с руководителями международных информагентств — об извечном «они» и «мы» в новом, многополярном мире. Как президент попытался раскрыть российский взгляд на мир — и услышат ли его за рубежом? 360.ru проанализировал главные темы беседы.
Об Украине и СВО
Гости из 16 ведущих мировых информационных агентств уделили немало внимания украинскому вопросу. Оно и понятно: тема Украины остается горячей для мировой общественности, вопрос лишь в том, насколько ответственно СМИ разных государств подходят к ее освещению.
Например, руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presse-Agentur Мартин Романчик сразу решил начать разговор по поводу Украины и ее поддержки Западом с провокации, задав вопрос, не угрожала ли Россия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за решение поставлять Киеву вооружения. Путину пришлось напомнить, что угрозы — это моветон.
Затем российский лидер вынужден был снова напомнить о хронологии событий на Украине — специально для тех зарубежных СМИ, которые склонны выставлять Россию агрессором, игнорируя трагедию, развернувшуюся еще в 2014 году.
«Мы способствовали подписанию Минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать?» — задал риторический вопрос Путин.
Кроме того, он напомнил о своем разговоре с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, которая объясняла решение НАТО действовать вооруженным путем в Косове из-за восьмилетнего кровопролития, которое надо было остановить.
А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе, — это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать этого.
Владимир Путин
Французский журналист, главный редактор европейской информации агентства France-Press Карим Тальби поинтересовался, почему Москва не делится данными о потерях армии. В ответ Путин заявил, что соотношение российских потерь к украинским составляет примерно один к пяти. Он также прокомментировал драконовские меры украинской военщины, которая пытается хотя бы выйти в ноль по живой силе.
По его словам, американские власти продавливают поэтапное снижение возраста призыва для украинцев — с 25 до 23 лет, потом до 20 лет, а затем — и с 18. Путин подчеркнул, что уже сейчас на Украине требуют постановки на учет 17-летних.
Думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. <…> До начала следующего года как минимум его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут «до свидания» и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю.
Владимир Путин
Президент добавил, что легитимность Владимира Зеленского как лидера страны крайне сомнительна, свидетельством чему стали украинская Конституция и Уголовный кодекс.
«Есть статья 109 Уголовного кодекса, по-моему, Украины, где написано, что это называется захватом власти. С кем подписывать договор? Тем не менее все можно решить, обо всем можно договориться. Если полнота власти переходит к спикеру парламента… Было бы желание подписывать договор, с кем — найдем, это другой вопрос», — уверен Путин.
Заместитель главного редактора итальянского агентства ANSA Стефано Полли попросил прокомментировать решение позволить Украине бить по российской территории западным оружием, а также направить туда военных инструкторов.
«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», — пообещал Путин.
Американскому журналисту, главному редактору службы новостей по Европе и Африке американского информационного агентства Associated Press Джеймсу Джордану Путин заявил, что без военной накачки Украины странами Запада (в первую очередь — Штатами) весь конфликт завершился бы спустя несколько месяцев.
Первое, что мы сделали, — это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территориях юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свои жизни и жизни своих детей. И это, на мой взгляд, основное.
Владимир Путин
Турецкому журналисту, главреду информационного агентства Anadolu Юсуфу Озхану российский президент заметил, что Украина ведет себя по отношению к Анкаре сомнительно, нападая в Черном море на трубопроводы с российским топливом для Турции.
Об экономике — российской и мировой
Украинский кризис — главный предлог для введения против России почти 17 тысяч санкционных ограничений. И на встрече с журналистами информагентств Владимир Путин еще раз проговорил: санкции не сумели остановить рост российской экономики, а во многом и подстегнули ее развитие. Чего не скажешь о тех, кто эти самые санкции вводил.
Всемирный банк недавно совсем, недавно, на прошлой неделе, по-моему, посчитал наш ВВП и пришел к выводу, что мы обгоняем Японию. По мнению Мирового банка, Россия сегодня — четвертая экономика мира по паритету покупательной способности.
Владимир Путин
Путин вынужден был проговорить очевидные для многих вещи: экономическое положение напрямую влияет на политику, а также на общественное мнение. Потому неудивительно, что «просевшие» экономически государства — например, страны Европы, погрузившиеся в кризис уровня жизни, — переживают политические встряски. В которых очень хочется иногда обвинить кого-то извне. Россию, например.
«Германская экономика (все это хорошо знают, не в обиду никаким другим европейцам) — это локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять — все остальные сразу заболеют гриппом. Экономика Франции сейчас тоже балансирует на грани рецессии, это всем хорошо известно. А если немецкая будет опускаться ниже, всю Европу затрясет», — заверил Путин.
Ярким контрастом смотрится на этом фоне опыт восточных государств, например Ирана и Китая. Санкции попортили немало крови иранской экономике, однако даже в этих условиях Тегеран умудрился показать высокий уровень некоторых отраслей промышленности. А о Китае с его мощностями и говорить не приходится.
«Большая ошибка со стороны тех же Штатов или со стороны некоторых европейских стран, которые хотят или пытаются как-то затормозить экономику Китая, потому что, на мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти процессы, а не пытаться им помешать», — заметил президент России.
Другой ошибкой он назвал стремление США сделать из своей валюты оружие в экономической войне.
Полная дурь — подрывают доверие к доллару. Нелепо просто. Нелепо. Здесь, стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, его авторитет. Убивают его просто сами своими руками.
Владимир Путин
Именно принцип встраивания, контакта, а не конфликта, конкуренции, а не экономической войны, стал важным тезисом в беседе Путина с зарубежными журналистами — «они» и «мы» не всегда должны противопоставляться друг другу.
«В целях нашего развития, тех стратегических ориентиров, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей — это технологическая независимость», — пояснил российский лидер.
Об отношениях России и Запада
И все же, даже если в России стараются не противопоставлять «нас» и «их», это с беспечной легкостью делают на Западе. Так, Россию не стали приглашать на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, хотя роль Советского Союза во Второй мировой переоценить крайне трудно.
Несмотря на то что гитлеровские войска маршировали по Парижу, мы поддерживали маки, и тех, кто сражался вместе с нами, в том числе летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман». Мы всегда помним об этом и не забываем. У нас всегда дверь открыта для переговоров, встреч, обсуждения. Вы сейчас сказали, что будет праздник, но получается так, что мы чужие на этом празднике жизни.
Владимир Путин
С представителями западных информагентств Путин демонстрировал большую осведомленность о состоянии дел в странах, приславших в Санкт-Петербург своих журналистов. Так, российский президент высказал мнение о политическом кризисе в Германии, приводящем к популярности партии АДГ, об ограничении политической свободы в США на фоне преследований кандидата в президенты Дональда Трампа, о том, как страны Запада вольно трактуют понятие свободы слова.
«Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия, ну просто везде. Запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт — чего только не делают. Это и есть свобода слова? Конечно, нет», — заверил Путин.
Он посетовал на несамостоятельность многих европейских стран, а также на неготовность Запада трезво оценивать свои национальные интересы и следовать им, предпочитая вместо этого преследовать глобалистские и откровенно империалистические цели.
Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире и ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США.
Владимир Путин
Упрекнул Путин Запад и за манипуляции на тему ядерной войны. По его словам, зарубежные СМИ обвиняют Россию в угрозах применения ядерного оружия, хотя раскачивают эту тему сами. Российский президент напомнил о ядерной доктрине.
«Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно, а нужно относиться профессионально», — заметил Путин.
Президент резко развеял любимый западными СМИ нарратив о том, что Москва угрожает НАТО нападением.
Это чушь, бред собачий! Но это было бы бредом, если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население, чтобы говорить: «Караул! Скоро Россия на нас нападет! И мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружения на Украину!» А на самом деле для чего это делается? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие.
Владимир Путин
Однако — и это подтверждает естественное желание стереть грань между «они» и «мы» — некоторые страны начали демонстрировать неуверенное, подавляемое американскими властями желание Запада контактов с Москвой.
«Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы это как бы тоже имеем в виду. Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, может быть, после того как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения», — заметил Путин.
Об отношениях России и Востока
Страны Востока, за редким исключением, сохраняют с Россией гораздо более близкие отношения, потому что придерживаются более прагматичного подхода в политике и экономике. Подтверждение тому — общение российского президента с журналистами восточных государств на ПМЭФ-2024.
Строительство АЭС «Аккую» в Турции, работа над транспортным коридором «Север — Юг» через Азербайджан и Иран прямо к Персидскому заливу — мощная альтернатива Суэцкому каналу, полный переход на национальные валюты в торговле с Казахстаном, почти полный переход на рубли и юани с Китаем, налаживание отношений с Узбекистаном и Афганистаном — только часть достижений, которые Путин обсудил с руководителями информагентств.
Особое внимание многие уделили драматичной ситуации в секторе Газа.
То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения.
Владимир Путин
Беседуя с Юсуфом Озханом, российский лидер подчеркнул, что главным элементом для урегулирования палестино-израильского конфликта остается создание двух государств — палестинского и еврейского. А главному редактору глобальных новостей Reuters Самии Накхул Путин заметил, что монополизация какой-то одной силой (в данном случае — Штатами) процесса урегулирования конфликта в Газе не приведет ни к чему хорошему.
«Мы выступаем впрямую за прекращение огня — вето, еще инициативу — вето. Если бы мы не занимались взаимным ветированием, а на основе заинтересованности в решении проблемы попытались бы договариваться, наверное, это и было бы путем к решению проблемы», — считает российский президент.
Южная Корея, находящаяся в сфере влияния США, остается тем игроком в Азии, который старается сохранить также более или менее стабильные отношения с Москвой.
«Сегодня, к сожалению, по многим направлениям нашего сотрудничества со стороны Кореи созданы известные проблемы — очень жаль. Мы работаем с другими странами, хотя продолжали бы работать и с Кореей, но это не наш выбор, это выбор корейского руководства. С нашей стороны каналы открыты, мы готовы», — заявил Путин вице-президенту по информационному развитию южнокорейского информагентства Yonhap Пак Сан Хену.
А вот отношения с другим американским союзником в Азии — Японией — переживают не самые лучшие времена. Исполнительный директор японского информационного агентства Kyodo News Тосимицу Саваи заметил, что возможное посещение Путиным Курильских островов негативно сказывается на процессе урегулирования вопроса так называемых северных территорий.
Мы видим ангажированность Японии сегодня в этом украинском кризисе. Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, прежде всего, с японской стороны. Мы ничего не делали в двусторонних отношениях, что усложняло бы российско-японский диалог. Ничего. Все, что было сделано, было сделано со стороны Японии.
Владимир Путин
Но даже такой диалог — резкий, во многом жесткий и, главное, принципиальный — все еще лучше, чем попытки навязать кому-либо свою волю силой. И в разгар информационной войны против России сам факт разговора Путина с журналистами иностранных держав, часть из которых откровенно противопоставила себя Москве, — пример того, как надо. Как надо вести политику. Как надо вести себя с друзьями. Как надо общаться с противниками — чтобы точно услышали.