Общая сумма соглашений на ПМЭФ-2024 превысила 6 триллионов рублей

Кобяков: на ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6,4 триллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

На Петербургском международном экономическом форуме заключили 982 соглашения на общую сумму более 6,4 триллиона рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции форума сказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, его слова привело РИА «Новости».

«В рамках площадок форума подписали 982 соглашения на сумму свыше 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только открытая информация, которая не является коммерческой тайной», — заявил он.

Ранее Кобяков сообщал, что ПМЭФ посетили свыше 21 тысячи человек из 139 государств. Более 50 контрактов российские участники форума заключили с зарубежными компаниями.

Делегация Московской области на площадке форума каждый день проводила не менее 10 встреч с отечественными предпринимателями и представителями дружеских стран. Заключенным соглашениям предшествовала длительная предварительная работа.

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