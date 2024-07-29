Срок службы в армии для новых граждан РФ предложили увеличить до двух лет

Фото: РИА «Новости»

Постановка на воинский учет станет неотъемлемым условием получения иностранцами гражданства России. Совместить процедуру регистрации в военкомате и вручение нового паспорта предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Спикер поручил подготовить соответствующие законопроекты вице-спикеру Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Вяткину, а также председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Кроме того, в Госдуме подготовят инициативы о контроле за призывом в армию получивших российское гражданство иностранцев, а также увеличение для них срока службы до двух лет и повышения призывного возраста. Все поправки депутаты рассмотрят до конца весенней сессии.

В конце июня сотрудники военного следственного управления СК по РВСН, МВД и военного комиссариата выявили в Одинцовском городском округе и городском округе Серпухов более 10 получивших российское гражданство иностранцев, уклоняющихся от военной службы. Мужчин доставили в комиссариаты для постановки на учет.

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