Более 10 мигрантов-уклонистов выявили в Подмосковье в ходе рейда

В Подмосковье прошел рейд по нарушениям в сфере миграции и воинского учета

В Московской области провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства и воинского учета. В Одинцовском городском округе и Серпухове проверили более 180 иностранцев, получивших гражданство России.

В мероприятиях приняли участие сотрудники военного следственного управления СК по РВСН, МВД и военного комиссариата. Проверки шли неделю.

В Одинцове и Серпухове из числа проверенных лиц выявили более десятка уклоняющихся от воинского учета. Их доставили в военные комиссариаты, где в установленном законом порядке примут решение о постановке мужчин на учет.

В мае в результате проведенных проверок сотрудниками военного следственного управления СК России по РВСН на воинский учет поставили 90 человек, на военную службу призвали троих, контракт с Минобороны заключили четверо.

С начала года свыше 30 тысяч иностранцев, по данным МВД, выслали из России за нарушения миграционного законодательства.