Средняя пенсия неработающих россиян за год выросла почти на две тысячи рублей

Средняя пенсия у неработающих россиян за год увеличилась примерно на 1,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

В июне средний размер выплат составил 25 838 рублей против 24 005 рублей в 2025-м. В двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей.

В августе пройдет ежегодный перерасчет. Прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, — 19,3%.

Ранее Мособлдума сообщила, что почти 40 тысяч пожилых жителей Подмосковья оформили ежемесячную доплату к пенсии. Как отметил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, размер доплаты зависит от возраста, размера пенсии и времени проживания в регионе.