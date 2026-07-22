Почти 40 тысяч пожилых жителей Подмосковья оформили ежемесячную доплату к пенсии

Московская областная дума подвела итоги работы VII созыва и напомнила о мерах поддержки жителей старшего возраста. Одной из таких инициатив стала ежемесячная доплата к пенсии для одиноко проживающих неработающих людей старше 65 лет, которая позволяет увеличить их доход до 20 тысяч рублей.

Сегодня такую выплату получают около 38,5 тысячи жителей Подмосковья.

председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению

Размер доплаты зависит от размера пенсии, возраста пенсионера, а также от срока проживание в регионе.

Данная мера входит в региональную систему социальной поддержки пожилых жителей. Помимо дополнительных выплат, пенсионеры Подмосковья могут воспользоваться бесплатным проездом, компенсацией расходов на капитальный ремонт, санаторно-курортным лечением, государственной социальной помощью и другими льготами.

Региональную доплату назначают неработающим представителям старшего поколения, если их общий доход ниже установленного прожиточного минимума пенсионера.

Выплата предусмотрена для одиноких людей и семей, состоящих из пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше, проживающих в регионе не менее 10 лет.

Оформление доплаты в большинстве случаев происходит автоматически на основании данных единой информационной системы социальной защиты. Также подать заявление можно самостоятельно через региональный портал госуслуг.