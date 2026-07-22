Пенсии, больничные самозанятым и налоги: что изменится в личных финансах россиян с 1 августа
С 1 августа 2026 года в личных финансах россиян произойдут важные изменения: пенсионеров ждет автоматический перерасчет выплат, самозанятые впервые смогут получить больничные, а налоговые уведомления начнут приходить через «Госуслуги». Кого коснутся нововведения и к чему стоит подготовиться — в материале 360.ru.
Пенсии
С 1 августа 2026 года в России пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров. Надбавка будет индивидуальной, но не более чем сумма трех коэффициентов.
Интересно
В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля с учетом индексации на 7,6%. Таким образом, пенсия может увеличиться не более чем на 470,28 рубля (3×156,76).
Подавать заявление на перерасчет не требуется — Соцфонд даст надбавку автоматически.
Пересчитают и накопительную часть пенсии. Со следующего месяца все накопления, которые находятся в Социальном фонде России, увеличат на 17,3%. Это произойдет беззаявительно — изменение коснется 136 тысяч россиян.
Также накопительную часть пенсии увеличат на 19,3%:
- участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, направивших маткапитал на пенсию;
- другим участникам программы софинансирования.
Таких насчитается около 37,3 тысячи человек. На надбавки потратят 8,5 миллиарда рублей.
Традиционно начнут получать двойную фиксированную страховую пенсию те пенсионеры, которым в июле 2026 года исполнилось 80 лет. С 1 августа им автоматически повысят пенсию — подавать заявление не потребуется.
Интересно
Прибавка составит 19 169 рублей.
То же самое коснется тех пожилых людей, которые в июле получили статус инвалида первой группы. Перерасчет произведут автоматически.
Кому из россиян пересчитают пенсии с 1 сентября
Осенью тоже предстоит очередной перерасчет ежемесячных выплат. Он коснется следующих категорий граждан:
- Пенсионеров, которым в августе 2026 года исполнится 80 лет, — фиксированная страховая пенсия увеличится вдвое (с 9584 до 19 169 рублей);
- Пожилым людям, которые в августе получат статус инвалида первой группы (выплаты те же, что и у 80-летних россиян);
Интересно
Если пенсионер оформил инвалидность и получал удвоенную фиксированную выплату до 80 лет, то по достижении этого возраста повторное удвоение для него не предусмотрено.
- Пенсионеров, которые начали ухаживать за нетрудоспособными иждивенцами. С 1 января 2026 года их прибавка составит за одного иждивенца 3194 рубля, за двух — 6389, трех — 9584;
- Пенсионеров, работавших в районах Крайнего Севера: за 15 лет стажа им начислят дополнительно 4792 рубля, за 20 лет на приравненных местностях — на 2975 рублей;
- Пенсионеров с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве — прибавка составит 2396 рублей;
- Бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности — их доплаты рассчитают индивидуально, опираясь на стаж, зарплаты и допвзносы.
Больничный самозанятым
В августе самозанятые смогут получить первые больничные выплаты. Речь идет о федеральном законе «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».
Эксперимент начался с начала 2026 года и по плану должен завершиться в декабре 2028-го. Теперь у его участников появится возможность получить положенные им выплаты в случае необходимости. Больничные придут им при условии непрерывного перечисления ежемесячных взносов.
Интересно
Согласно закону, участником может быть как самозанятый, так и индивидуальный предприниматель. Для этого следует подать соответствующее заявление в местное отделение Социального фонда России. Также можно будет сделать это онлайн через приложение «Мой налог», но только с 30 сентября 2027 года.
Человек сам выбирает удобный размер взносов: 35 тысяч в год либо 50 тысяч. Такие суммы определили для 2026 года. В будущем их могут увеличить, опираясь на МРОТ.
Таким образом, ежемесячно можно вносить в Соцфонд 1344 рубля либо 1920. Помимо помесячных взносов, есть возможность вносить деньги одномоментно раз в год.
Если человек не уйдет на больничный в течение следующих 1,5 года после начала участия в эксперименте, то ему позволят платить ежемесячно меньше на 10%, при этом в случае больничного выплаты будут прежними. Если без больничного человек проработает два года, то скидка составит 30%.
Размер выплат будет зависеть и от трудового стажа работника. Чем он больше, тем больше больничные. Подробнее об этом — в материале 360.ru.
Налоговые уведомления
Со следующего месяца налоговые уведомления начнут приходить гражданам через портал госуслуг. При этом они по-прежнему будут дублироваться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Интересно
Те россияне, которые не имеют доступа к личным кабинетам на сайте налоговой и на портале госуслуг, будут получать налоговые уведомления по почте. Дублирование по почте в целом можно попросить независимо от того, куда оно приходит в электронном виде. Для этого следует написать соответствующее заявление в отделении ФНС или МФЦ.
Сколько денег можно держать на вкладе в 2026 году, чтобы не платить налог
В России не облагается налогом доход по процентам со вкладов до определенной суммы. В 2025 году она составила 210 тысяч рублей. Это означает, что если доход с процентов не достигает этого показателя, то платить налог с этой категории доходов не нужно.
Интересно
Ежегодно ее рассчитывают по формуле: 1 миллион рублей × на максимальную ставку ЦБ за год. Так как 2026 год еще не закончился, то достоверно сказать, с какой суммы не придется платить налог, нельзя. Пока это, предварительно, 155 тысяч рублей (максимальное значение ставки ЦБ пока составляет 15,5%).
Ставки налога зависят от дохода гражданина. Если он не превышает 2,4 миллиона рублей в год, то она составит 13%, если более этой цифры — 15%.
Налоговая рассчитывает сумму налога автоматически и направляет соответствующее уведомление гражданину. Налог за 2025 год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2026-го.