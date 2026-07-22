Пенсии, больничные самозанятым и налоги: что изменится в личных финансах россиян с 1 августа

Сколько денег можно держать на вкладе в 2026 году, чтобы не платить налог

С 1 августа 2026 года в личных финансах россиян произойдут важные изменения: пенсионеров ждет автоматический перерасчет выплат, самозанятые впервые смогут получить больничные, а налоговые уведомления начнут приходить через «Госуслуги». Кого коснутся нововведения и к чему стоит подготовиться — в материале 360.ru.

Бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности — их доплаты рассчитают индивидуально, опираясь на стаж, зарплаты и допвзносы.

Пенсионеров, работавших в районах Крайнего Севера: за 15 лет стажа им начислят дополнительно 4792 рубля, за 20 лет на приравненных местностях — на 2975 рублей;

Пенсионеров, которые начали ухаживать за нетрудоспособными иждивенцами. С 1 января 2026 года их прибавка составит за одного иждивенца 3194 рубля, за двух — 6389, трех — 9584;

Если пенсионер оформил инвалидность и получал удвоенную фиксированную выплату до 80 лет, то по достижении этого возраста повторное удвоение для него не предусмотрено.

Пожилым людям, которые в августе получат статус инвалида первой группы (выплаты те же, что и у 80-летних россиян);

Пенсионеров, которым в августе 2026 года исполнится 80 лет, — фиксированная страховая пенсия увеличится вдвое (с 9584 до 19 169 рублей);

То же самое коснется тех пожилых людей, которые в июле получили статус инвалида первой группы. Перерасчет произведут автоматически.

Традиционно начнут получать двойную фиксированную страховую пенсию те пенсионеры, которым в июле 2026 года исполнилось 80 лет. С 1 августа им автоматически повысят пенсию — подавать заявление не потребуется.

Пересчитают и накопительную часть пенсии. Со следующего месяца все накопления, которые находятся в Социальном фонде России, увеличат на 17,3%. Это произойдет беззаявительно — изменение коснется 136 тысяч россиян.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля с учетом индексации на 7,6%. Таким образом, пенсия может увеличиться не более чем на 470,28 рубля (3×156,76).

С 1 августа 2026 года в России пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров. Надбавка будет индивидуальной, но не более чем сумма трех коэффициентов.

Больничный самозанятым

В августе самозанятые смогут получить первые больничные выплаты. Речь идет о федеральном законе «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности». Эксперимент начался с начала 2026 года и по плану должен завершиться в декабре 2028-го. Теперь у его участников появится возможность получить положенные им выплаты в случае необходимости. Больничные придут им при условии непрерывного перечисления ежемесячных взносов.

Интересно Согласно закону, участником может быть как самозанятый, так и индивидуальный предприниматель. Для этого следует подать соответствующее заявление в местное отделение Социального фонда России. Также можно будет сделать это онлайн через приложение «Мой налог», но только с 30 сентября 2027 года.

Человек сам выбирает удобный размер взносов: 35 тысяч в год либо 50 тысяч. Такие суммы определили для 2026 года. В будущем их могут увеличить, опираясь на МРОТ.

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