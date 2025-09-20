Средний размер пенсий вырос на 350 рублей с начала года

С начала года средний размер пенсии вырос на 350 рублей и составил 23 519 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, об этом сообщил ТАСС .

По данным фонда, на 1 января 2025 года средний размер пенсии составлял 23 175 рублей.

«Пенсии неработающих в январе составляли 23 758 рублей, а в августе — уже 24 013 рублей. Таким образом, они выросли на 255 рублей. При этом пенсии работающих пенсионеров растут значительно быстрее. С начала года они увеличились на 516 рублей — с 20 834 рублей в январе до 21 350 рублей в августе», — передало данные агентство.

В Соцфонде на учете по данным на 1 августа состояли 40 миллионов 761 тысяча человек.

В 2026 году пенсии проиндексируют дважды. В феврале — на уровень инфляции, а в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда России.