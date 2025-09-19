Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал и предложил подумать

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о ежеквартальной индексации пенсий и других социальных выплат. На встрече с главами фракций Госдумы в Ново-Огареве он предложил подумать в этом направлении, его слова привели на сайте Кремля.

«Теперь индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать», — отметил Путин.

Глава государства также заявил, что есть другой способ. Он отметил, что инфляция в России достаточно высокая, и чтобы облегчить участь людей, необходимо подавить инфляцию.

Однако Путин предостерег от соблазна «напечатать деньги», чтобы потом раздать. В этом случае положение некоторых уязвимых категорий россиян может только ухудшиться. Путин предложил выбирать действия, которые решат проблему фундаментально.