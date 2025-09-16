Пенсию в 2026 году проиндексируют дважды: в феврале — на уровень инфляции, а в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда России. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава фонда Сергей Чирков.

В этом году страховые пенсии повысили на 9,5%, а социальные — почти на 15%.

Ранее в Госдуме анонсировали законопроект о праве получать повышенную выплату к пенсии на 10 лет раньше. По замыслу автора проекта, депутата Ярослава Нилова, фиксированная часть пенсии с 70 лет повысится на 100%, с 80 — на 200%, с 90 — на 300%.

Он заявил, что у Социального фонда есть резервы, чтобы воплотить такое предложение в жизнь.