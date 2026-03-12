Спецназовец исчез в месте пропажи семьи Усольцевых

Еще один мужчина исчез в месте пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Поисковые отряды ищут его второй день.

Пропавшим оказался 55-летний Виктор Потаенков, бывший сотрудник спецподразделений. Он отправился на прогулку в эту местность 9 марта и не вернулся.

Падчерица пропавшего Марина рассказала, что мужчина часто ходил гулять национальный парк «Красноярские столбы» и хорошо ориентировался на местности.

«Мы не знаем, что случилось, но сильно просим о вашей помощи. Пожалуйста, если вы знаете какую-либо информацию, пожалуйста, сообщите в полицию или в экстренные службы», — попросила она в видеообращении.

В сентябре 2025 года в тайге Красноярского края пропала семья Усольцевых. В январе 2026-го спасатели возобновили работы для проверки версий следствия, но успехом они не увенчались.