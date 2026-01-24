Волонтеры сообщили о возобновлении поисков Усольцевых

Волонтеры весной возобновят поиск семьи Усольцевых, которая пропала в тайге в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом 360.ru рассказала старший доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Серафима.

«Активный поиск планируется возобновить с наступлением теплого времени года, со сходом снега», — отметила она.

Волонтер добавила, что зимой на место исчезновения Усольцевых выезжали только спасательные службы.

«Отряд продолжает взаимодействие с ними в консультативном формате», — добавила Серафима.

Ранее друг исчезнувшего в тайге бизнесмена предположил, что Усольцев мог сам расправиться с семьей и свести счеты с жизнью. Мужчина рассказал, что однажды предприниматель пригласил его на собрание религиозной общины. Во время встречи люди начали вести себя неуместно: кричали и впадали в неистовство как на рок-концерте из шестидесятых.

Происходящее напугало друга Усольцева. По его словам, бизнесмен поверил в вечную жизнь погибших в горах.