«Пазлик сложился». Сын раскрыл единственную верную версию пропажи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы могли сбежать из страны вместе с маленькой дочерью. Незадолго до исчезновения мужчина звонил старшему сыну, чтобы убедиться, что с ним все будет в порядке. Об этом РИА «Новости» сообщил сам Даниил Баталов.

Необычный звонок поступил молодому человеку в сентябре — за несколько недель до пропажи семейства. По словам Даниила, отец расспрашивал, все ли в порядке у него с работой и не нуждается ли он в финансовой помощи.

Баталов пришел к выводу, что таким образом Усольцев хотел убедиться, что со старшим сыном все будет в порядке после их отъезда.

«Недавно пазлик сложился о том, что они могли сбежать. Потому что это единственная версия без трещин. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранпаспорта тем более», — сказал молодой человек.

Даниил отметил, что настоящих паспортов ни дома, ни при обысках не нашли. При этом во время поисковых работ в лесу не обнаружили ни одного следа. По словам Баталова, это наводит на мысль о намеренном исчезновении.

«Может быть, его просто кто-то пугнул. Бандиты какие-то», — предположил Даниил.

Он добавил, что близкие могли отправиться в Монголию, а оттуда выехать в Казахстан.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли сбежать в США. Там живет 17-летний сын Сергея от второго брака.