Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей | 360°

Общество 12 мая 2024, 02:11 Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей Глава IBA Кремлев вручил по 3 млн спасавшим людей в Петербурге дагестанцам РИА «Новости»

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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вручил по три миллиона рублей трем парням, спасавшим пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге. Об этом он рассказал на свое странице в Telegram-канале.

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан», — написал он.

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Кремлев пообщался Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым и поблагодарил их за смелость и самоотверженную реакцию.

Также уроженцев Дагестана пообещал представить к государственным наградам глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели падающий с моста пассажирский автобус. Тогда трое героев прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Жертвами трагедии стали семь человек. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за проблем с тормозами.