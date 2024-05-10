Дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге | 360°

Общество 10 мая 2024, 21:46 Дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге Меликов поручил наградить уроженцев Дагестана за спасение людей в Петербурге РИА «Новости»

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Уроженцев Дагестана, спасавших пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, представят к наградам. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале.

«Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!» — написал он.

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Меликов рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус упал в реку. Сначала они стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда трое мужчин прыгнули в воду и начали спасать людей до самого прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал в реку Мойку во время поворота на Поцелуев мост с Большой Морской улицы, писал «ФедералПресс». Спасатели вытащили из салона девять человек, скончались семь пассажиров. СК завел уголовное дело.