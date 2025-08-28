Спасатели не смогли эвакуировать петербуржца весом 200 кг после взрыва в доме

Весящий более 200 килограммов петербуржец вместе со своей супругой отказался эвакуироваться из дома на улице Стойкости из-за прогремевшего в одной из квартир взрыва и возникшего пожара. Об этом со ссылкой на городской главк МЧС сообщило издание Neva. Today .

В ведомстве заявили, что спасатели обнаружили семью во время обхода подъезда. Мужчина объяснил, что спуститься с шестого этажа он не может в силу своей маломобильности.

Спасатели не стали его заставлять, так как дым из горящей квартиры в жилье петербуржца не проникал, но на всякий случай оставили с семьей своего коллегу для оказания возможной помощи.

Взрыв и пожар в доме на улице Стойкости произошли в квартире на четвертом этаже вечером во вторник, 26 августа. На тушение пожара у спасателей ушло около часа.

В начале января московские спасатели помогли бригаде скорой помощи госпитализировать пациента весом более 200 килограмм из квартиры на Волгоградском проспекте. Как сообщил источник 360.ru, мужчина из-за болезни не мог передвигаться самостоятельно, поэтому медики вызвали на место сотрудников МЧС.