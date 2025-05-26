Мужчине весом более 200 кг в Марьиной Роще потребовалась помощь МЧС для госпитализации

В Москве грузному мужчине потребовалась помощь спасателей для того, чтобы попасть в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru. ЧП произошло в Марьиной Роще.
Вес пациента составляет 210 килограммов. Других подробностей о состоянии мужчины пока нет. Подробности происшествия выясняются.
Ранее помощь спасателей потребовалась москвичу с весом в 200 килограммов на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Сотрудники МЧС помогли врачам перевезти пациента с ограниченной подвижностью.
До этого в Зеленограде возникли сложности с госпитализацией женщины, весившей более 250 килограммов. У нее диагностировали сердечную недостаточность.
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