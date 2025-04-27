Советский загранпаспорт Жириновского продали за 1,1 млн рублей

Заграничный паспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северного аукционного дома» .

На торги 21 апреля выставили советский загранпаспорт политика 1990-х годов. С пометкой «автограф». По данным аукционного дома, начальная цена лота составляла 100 тысяч рублей.

Жириновский пользовался загранпаспортом с 1992 по 1997 год. В документе имеются личные визы Жириновского и штампы пограничной службы. Паспорт находится в хорошем состоянии, несмотря на «следы бытования».

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказывал, что в музее Жириновского посетители смогут уникальные экспонаты и тематические коллекции, собранные самим политиком. В частности, миниатюрные статуэтки собак и будильники.

В начале апреля НТВ опубликовало предсмертное предсказание Жириновского о победе России в военном конфликте.