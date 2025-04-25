Депутат Нилов: в музее Жириновского представят коллекцию будильников

Посетители музея основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского смогут увидеть уникальные экспонаты, принадлежавшие известному политическому деятелю. Об этом сообщил член фракции Ярослав Нилов в беседе с ИА НСН .

«Музей Жириновского откроется на Луковом переулке, 9 [в Москве]. Это здание — сердце партии, оттуда закипела политическая жизнь», — отметил депутат.

По его словам, в учреждении представят разнообразные артефакты: макет кресла из Госдумы, карточка Жириновского, мебель из рабочего кабинета, книги, записки, галстуки, радиоприемник. Особое место займут тематические коллекции, собранные самим парламентарием: будильники и миниатюрные статуэтки собак.